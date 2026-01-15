RCA-Elections : l’URCA échange avec la Ligue centrafricaine des droits de l’Homme

Cette rencontre avait pour objectif principal de dénoncer les irrégularités présumées ayant entaché le déroulement des élections groupées du 28 décembre dernier.

Le parti politique Union pour le renouveau centrafricain (URCA) a rencontré, le 14 janvier, les responsables de la Ligue centrafricaine des droits de l’Homme (LCDH) à Bangui.

Au cours des échanges, les dirigeants de l’URCA ont exposé plusieurs griefs liés au processus électoral, évoquant notamment des dysfonctionnements organisationnels, des manquements aux règles électorales et des atteintes aux principes de transparence et d’équité. Selon le parti, ces irrégularités seraient de nature à remettre en cause la crédibilité des résultats proclamés.

De son côté, la LCDH s’est dite attentive aux préoccupations soulevées par l’URCA. L’organisation de défense des droits de l’Homme a rappelé l’importance du respect des normes démocratiques et des droits civils et politiques, en particulier dans un contexte électoral sensible. Elle a également souligné la nécessité de documenter les faits afin de permettre, le cas échéant, des recours légaux appropriés.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement commun en faveur d’un processus électoral transparent, inclusif et respectueux des droits de l’Homme. Elles ont appelé les autorités compétentes à faire toute la lumière sur les accusations formulées, dans l’intérêt de la démocratie et de la stabilité du pays.