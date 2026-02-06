Dubaï : le président Touadéra au sommet mondial des gouvernements

Le Président de la République centrafricaine, a pris part, jeudi, à la cérémonie de clôture du Sommet mondial des gouvernements, organisé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 3 au 5 février.

Organisé chaque année à Dubaï, ce rendez-vous international réunit des Chefs d’État et de Gouvernement, ministres, économistes, experts internationaux et dirigeants d’institutions. L’objectif de cette rencontre est d’imaginer et construire des solutions innovantes pour un avenir durable et prospère de la planète.

Durant ces trois jours d’échanges, le Président Faustin Archange Touadéra a saisi cette tribune mondiale pour repositionner stratégiquement la République centrafricaine sur des secteurs clés de son développement. Les discussions ont notamment porté sur les infrastructures, l’énergie, le secteur bancaire, le développement du capital humain, ainsi que sur les nouvelles dynamiques liées à l’innovation, à la gouvernance moderne, à l’économie numérique et à l’intelligence artificielle.

Le sommet mondial des gouvernements a rassemblé plus de 600 participants notamment de nombreux dirigeants mondiaux et investisseurs internationaux.

Au-delà des échanges d’idées, cette présence remarquée traduit également la nouvelle phase de stabilité politique et institutionnelle que connaît la République centrafricaine, ainsi que sa détermination à relever les défis contemporains par la coopération internationale et l’innovation.

À Dubaï, la Centrafrique a ainsi porté une voix tournée vers l’avenir, affirmant son ambition de devenir un acteur crédible et attractif sur l’échiquier régional et mondial.