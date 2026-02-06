EN CE MOMENT


Dubaï : le président Touadéra au sommet mondial des gouvernements

Le Président de la République centrafricaine, a pris part, jeudi, à la cérémonie de clôture du Sommet mondial des gouvernements,…

Publié par journaldebangui.com
le: 6 février 2026
DR
© DR

Le Président de la République centrafricaine, a pris part, jeudi, à la cérémonie de clôture du Sommet mondial des gouvernements, organisé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 3 au 5 février.

 

Organisé chaque année à Dubaï, ce rendez-vous international réunit des Chefs d’État et de Gouvernement, ministres, économistes, experts internationaux et dirigeants d’institutions. L’objectif de cette rencontre est d’imaginer et construire des solutions innovantes pour un avenir durable et prospère de la planète.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Durant ces trois jours d’échanges, le Président Faustin Archange Touadéra a saisi cette tribune mondiale pour repositionner stratégiquement la République centrafricaine sur des secteurs clés de son développement. Les discussions ont notamment porté sur les infrastructures, l’énergie, le secteur bancaire, le développement du capital humain, ainsi que sur les nouvelles dynamiques liées à l’innovation, à la gouvernance moderne, à l’économie numérique et à l’intelligence artificielle.

Le sommet mondial des gouvernements a rassemblé plus de 600 participants notamment de nombreux dirigeants mondiaux et investisseurs internationaux.

Au-delà des échanges d’idées, cette présence remarquée traduit également la nouvelle phase de stabilité politique et institutionnelle que connaît la République centrafricaine, ainsi que sa détermination à relever les défis contemporains par la coopération internationale et l’innovation.

À Dubaï, la Centrafrique a ainsi porté une voix tournée vers l’avenir, affirmant son ambition de devenir un acteur crédible et attractif sur l’échiquier régional et mondial.


Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

DR
© DR

Dubaï : le président Touadéra au sommet mondial des gouvernements

6 février 2026 Publié à 09h43

Le Président de la République centrafricaine, a pris part, jeudi, à la cérémonie…

Savoir plus
DR
© DR

Plus de 10 000 réfugiés centrafricains du camp de Bili sollicitent un retour volontaire au pays

5 février 2026 Publié à 14h31

Confrontés à une dégradation progressive de leurs conditions de vie dans leur pays…

Savoir plus
DR
© DR

Élections partielles de 2026 : l’ANE ouvre le dépôt des candidatures

5 février 2026 Publié à 11h41

Cette phase cruciale du processus électoral se déroule du 29 janvier au 7…

Savoir plus