L’armée turque incite des migrants à franchir la frontière grecque, sécurité renforcée avant une visite de l’UE

Des Syriens ont accusé mardi l’armée turque de les avoir poussés en Grèce, alors que la sécurité a encore été renforcée au poste-frontière entre la Grèce et la Turquie où sont attendus la présidente de l’UE et le chef du gouvernement grec.

« Ils nous ont lâchés au bord du fleuve et nous ont juste dit: +Partez!+ Ils nous ont laissé seuls. C’était l’armée turque », témoigne auprès de l’AFP Taisir, 23 ans, un Syrien de Damas réfugié depuis cinq ans à Istanbul.

Le jeune homme, qui ne souhaite pas révéler son nom de famille, fait partie d’un groupe d’une dizaine de personnes, toutes syriennes, interpellées mardi à l’aube par la police grecque qui a confisqué au moins quatre de leurs téléphones portables.

Dans cette zone frontalière longue de 212 kilomètres et qui borde le fleuve Evros (nommé Meritsa côté turc), des milliers de migrants se sont massés côté turc depuis vendredi dans l’espoir de passer en Europe.

Une situation préoccupante pour l’UE qui redoute une « crise » migratoire semblable à celle de 2015.

La sécurité au poste-frontière de Kastanies, dans l’extrême nord-est de la Grèce, a encore été renforcée mardi avant la visite dans la journée de la présidente de l’Union européenne, Ursula von der Leyen, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, et les présidents du Conseil et du Parlement européens, Charles Michel et David Sassoli.

– Renforts –

D’importants renforts de policiers ont été déployés devant l’entrée de la zone tampon qui sépare les deux pays, a constaté l’AFP sur place.

La tension, toujours vive après des échauffourées dimanche entre migrants et policiers grecs, était descendue d’un cran lundi.

Aucun jet de pierres ni gaz lacrymogène n’ont été constatés lundi par une équipe de l’AFP présente du côté grec, tandis qu’une source gouvernementale grecque sur place assurait que la situation était « plus calme » que samedi et dimanche.

Selon des sources gouvernementales grecques, entre lundi 06h du matin (04h00 GMT) et mardi 6h, les garde-frontières ont empêché l’entrée de 5.183 personnes sur le territoire, le long de la frontière terrestre où est déployé « un contingent policier très important ».

Quarante-cinq personnes ont également été interpellées durant cet intervalle. « La plupart d’entre elles sont originaires d’Afghanistan, du Pakistan, du Maroc ou du Bangladesh », selon cette source.

– ‘Soutien ferme’-

Peu avant sa visite, le chef du gouvernement grec a affirmé attendre un « soutien ferme » de l’UE, selon une source gouvernementale alors que la chancelière allemande Angela Merkel, dont le pays a accueilli plus d’un million de demandeurs d’asile en 2015 et 2016, a dénoncé la pression « inacceptable » de la Turquie « sur le dos des réfugiés ».

« La Grèce ne va pas subir le chantage de ceux qui utilisent des personnes persécutées pour servir leurs propres intérêts », a déclaré le Premier ministre grec, en passant en revue des officiers de l’armée près de Kastanies. Il a répété que « personne n’entrerait illégalement dans le pays ».

Sur la route qui longe la frontière, le groupe de Syriens témoigne de sa colère d’avoir été poussés à quitter Istanbul.

Parmi ces réfugiés figurent deux bébés de cinq mois et un an, protégés du froid dans des couvertures, et deux petites filles en bas âge, apeurées et visiblement épuisées.

« Hier ils nous ont chassés de nos maisons, ils ont pris notre argent, ils ont pris nos téléphones portables », soupire le jeune homme, désemparé alors qu’une des petites filles, en larmes, reçoit un peu d’eau.

Son témoignage, recueilli près du village grec de Lavara est impossible à vérifier mais il vient corroborer les récits de migrants massés devant la clôture côté turc depuis la décision d’Ankara de ne plus retenir les migrants désireux de se rendre en Europe.

Ce groupe de Syriens devrait venir grossir le flot des migrants soumis aux méandres de la justice grecque pour entrée illégale sur le territoire.

Les migrants, qui parviennent à franchir la frontière, sont livrés à eux-mêmes, errant là sur un chemin de terre, là au bord de ruisseau ou en contrebas d’une voie express.

Sur une centaine de kilomètres, tout au long de la frontière, on ne croise aucun bénévole, aucune organisation humanitaire ou ONG pour leur apporter de l’eau, une soupe, une assistance médicale.

Les routes et chemins sont en revanche soumis au ballet incessant des véhicules de l’armée grecque dont des renforts ont été dépêchés depuis le week-end dernier dans cette région rurale parmi les plus pauvres et les plus reculées de Grèce.