RCA : un appel urgent à l’aide humanitaire

Près de 4 000 réfugiés soudanais ont trouvé refuge à Ouanda-Djallé, dans la Vakaga, depuis novembre 2025.

Accueillis par des familles hôtes, près de 4 000 réfugiés soudanais ont trouvé refuge à Ouanda-Djallé, chef-lieu de la préfecture de la Vakaga, au nord-est de la République centrafricaine. Ils font face à de graves difficultés et appellent à une aide humanitaire urgente.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Cependant, cette arrivée massive exerce une forte pression sur les capacités déjà limitées de la ville. Les réfugiés font face à de nombreuses difficultés, notamment l’accès à la nourriture, aux soins de santé et à l’eau potable. Les structures sanitaires locales, peu équipées, peinent à répondre à la demande croissante, tandis que les familles d’accueil se retrouvent dépassées par l’ampleur des besoins.

Malgré les efforts des autorités locales pour organiser l’accueil et maintenir un minimum de prise en charge, la situation demeure préoccupante. « Les moyens dont nous disposons sont insuffisants face à l’ampleur de la crise. Ces populations ont besoin d’une assistance urgente », a alerté Jean-Baptiste Ngrébaye, porte-parole du maire de la ville de Ouanda-Djallé.

Face à cette urgence humanitaire, les réfugiés, tout comme les autorités locales, lancent un appel pressant au gouvernement centrafricain et aux organisations humanitaires nationales et internationales afin qu’une aide rapide et adéquate soit déployée. Sans un soutien renforcé, les conditions de vie de ces populations vulnérables risquent de se dégrader davantage dans les semaines à venir.