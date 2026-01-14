Haut-Mbomou : le gouvernement appelle au calme et réfute les accusations du BRDC

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire tenue le 12 janvier, le porte-parole du gouvernement, Maxime Balalou, a tenu à rassurer les populations locales et l’opinion nationale.

Le gouvernement centrafricain a réagi à la situation sécuritaire préoccupante dans la préfecture du Haut-Mbomou, tout en répondant aux récentes déclarations du Bloc républicain pour la défense de la constitution du 30 mars 2016 (BRDC), qualifiées de « sans fondement ».

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement, Maxime Balalou, à rassurer l’opinion nationale. Il a appelé les habitants du Haut-Mbomou au calme et à la vigilance, tout en réaffirmant l’engagement des autorités à rétablir durablement la sécurité dans cette partie du pays, confrontée à des tensions persistantes.

Face aux accusations formulées par le BRDC, le gouvernement dénonce une tentative de manipulation politique. « Ces déclarations ne reposent sur aucun élément factuel crédible et visent à semer la confusion au sein de la population », a déclaré Maxime Balalou, insistant sur la responsabilité des acteurs politiques en période de fragilité sécuritaire.

Le porte-parole a également rappelé que des mesures concrètes sont en cours, notamment le déploiement progressif des Forces armées centrafricaines (FACA), en coordination avec leurs partenaires, afin de protéger les civils et de restaurer l’autorité de l’État dans le Haut-Mbomou.

Dans ce contexte sensible, le gouvernement appelle à l’unité nationale et au sens de responsabilité de tous les acteurs politiques et sociaux. « La paix et la sécurité ne peuvent être compromises par des discours alarmistes ou infondés », a souligné Maxime Balalou, réaffirmant la détermination des autorités à œuvrer pour la stabilité du pays.

Cette sortie médiatique intervient alors que la situation sécuritaire demeure un enjeu majeur pour les populations du Haut-Mbomou, qui aspirent à un retour rapide à la paix et à des conditions de vie normales.