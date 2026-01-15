Électricité : l’Enerca engage des travaux de maintenance aux centrales de Boali 1 et 2

Depuis quelques jours, l’Énergie centrafricaine (Enerca) mène des travaux de maintenance et de modernisation dans ces deux centrales hydroélectriques pour améliorer la qualité de la distribution de l’électricité à Bangui.

À Boali 2, les équipes techniques sont à pied d’œuvre pour remplacer progressivement les pièces d’un groupe en panne depuis le début de l’année. Cette défaillance est présentée par les responsables de l’Enerca comme l’une des principales causes des délestages récurrents observés récemment dans la capitale. Selon la direction générale, un premier groupe a déjà été remis en service après réparation, tandis que le second est encore en cours de dépannage et devrait, si tout se déroule comme prévu, être opérationnel dans les prochains jours.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« Aujourd’hui, l’alimentation de la ville de Bangui en électricité est fortement perturbée. Nous avons enregistré des pannes successives sur deux groupes à Boali 2. Après des travaux de réparation, l’un des groupes a été remis en service. L’autre est toujours en réparation, mais pourrait être remis en service très prochainement », a expliqué Bienvenu Moni Béa, directeur général par intérim de l’Enerca.

Après Boali 2, la mission technique s’est rendue à Boali 1, où deux groupes sont actuellement à l’arrêt. Dans cette centrale, les travaux portent principalement sur la digitalisation des systèmes de commande. Cette modernisation vise à réduire les pertes techniques, optimiser le fonctionnement des installations et renforcer la confiance des usagers.

Si ces travaux ne permettent pas d’augmenter la capacité de production, ils constituent néanmoins un levier important pour améliorer la qualité du service. « Il faut le souligner, ces interventions ne consistent pas à accroître la capacité de production de l’Enerca. Elles visent plutôt à améliorer la qualité de service, à mieux surveiller les machines et à anticiper les pannes éventuelles grâce à une meilleure analyse des données », a précisé le directeur général par intérim.

Alors que la demande en électricité ne cesse de croître à Bangui et dans ses environs, ces travaux apparaissent comme un pari ambitieux mais nécessaire pour stabiliser le réseau et limiter les interruptions intempestives.

Financés par la Banque mondiale, les travaux de dépannage et de digitalisation des centrales de Boali 1 et 2 devraient s’achever au mois de février prochain, selon les responsables de l’Enerca.