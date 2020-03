RCA : Célestin Yanindji vers la présidence de la fédération de foot

Célestin Yanindji sera le prochain président de la FCF (Fédération centrafricaine de fotoball). Il est l’unique candidat en lice pour les prochaines élections.

Après la vacance de pouvoir de Patrice-Edouard Ngaissona, la FCF va se doter d’un nouveau bureau exécutif. Et le président sera Célestin Yanindji. Vice-président sortant, c’est lui qui assure l’interim à la présidence depuis un an et l’incarcération de Ngaissona.

La Commission électorale a dévoilé cette semaine les candidatures aux différents postes à la FCF. Pour des élections prévues le 21 avril.