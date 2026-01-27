RCA- Bangui face aux pénuries d’eau et d’électricité : le secteur de la santé sous pression

Les difficultés d’accès à l’eau potable et à l’électricité continuent de peser sur le quotidien des populations de la capitale centrafricaine et de sa périphérie. Ces pénuries récurrentes, loin d’être de simples désagréments, affectent profondément plusieurs secteurs vitaux, au premier rang desquels figure le secteur de la santé.

Dans de nombreux quartiers de la capitale centrafricaine, l’eau courante se fait rare et l’électricité demeure instable, parfois absente durant de longues heures, voire plusieurs jours. Une situation qui complique la vie des ménages, perturbe les activités économiques et fragilise les services publics essentiels.

Les structures sanitaires paient un lourd tribut à cette crise. Dans certains centres de santé et hôpitaux, le manque d’eau compromet les règles élémentaires d’hygiène, indispensables à la prévention des infections. Les personnels soignants sont souvent contraints de recourir à des solutions de fortune, comme le stockage de l’eau ou l’achat auprès de vendeurs privés, augmentant ainsi les charges de fonctionnement des établissements.

L’instabilité de l’électricité constitue un autre défi majeur. Les coupures intempestives affectent la conservation des médicaments, le fonctionnement des équipements médicaux et la prise en charge des urgences, notamment dans les services de maternité, de chirurgie ou de réanimation. Certains établissements doivent s’appuyer sur des groupes électrogènes, dont l’entretien et l’approvisionnement en carburant représentent un coût supplémentaire difficile à supporter.

Au-delà du secteur de la santé, ces pénuries impactent également l’éducation, l’économie locale et la qualité de vie des habitants. Mais pour les patients, souvent vulnérables, les conséquences peuvent s’avérer dramatiques, retardant les soins ou exposant à des risques sanitaires évitables.

Face à cette situation, les populations appellent les autorités compétentes à des solutions durables. La réhabilitation des infrastructures de production et de distribution, ainsi que des investissements conséquents dans les services d’eau et d’électricité, apparaissent comme des urgences pour garantir un accès équitable à ces ressources essentielles.

En attendant, à Bangui et dans ses environs, hôpitaux et centres de santé continuent de fonctionner tant bien que mal.