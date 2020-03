La politique se paie la Une des quotidiens sénégalais

Les quotidiens sénégalais parvenus mardi à APA traitent essentiellement de sujets politiques auxquels s’ajoute l’impact économique de la maladie du coronavirus (Covid – 19).« Macky, face au mandat-piège ! », barre à sa Une Sud Quotidien avant de revenir, dans ses colonnes, sur la polémique autour du 3ème mandat et la bataille de succession sur fond de guéguerre à l’APR (parti au pouvoir).

« Alors qu’il s’était engagé par divers actes à pacifier l’environnement politique, le chef de l’Etat semble aujourd’hui avoir perdu ce combat du fait de la persistance du débat sur le troisième mandat qui a pris une proportion énorme au sein même de son parti, allant même jusqu’à créer une véritable bataille de succession à l’Apr, entre seconds couteaux notoires, au détriment de présupposés dauphins qui peinent à se départir des ambitions présidentielles qu’on leur prête, à tort ou à raison », analysent nos confrères.

Sous le titre « Wade pèse ses forces », Walf Quotidien informe que « Le Pape du Sopi (surnom de l’ex président sénégalais entre 2000 et 2012) veut connaitre le nombre de militants et sympathisants libéraux avant de se lancer dans la reconquête du pouvoir. C’est tout le sens de la décision de procéder au placement et à la vente des cartes du parti. Ces opérations lui permettront également de connaitre les responsables les plus représentatifs ».

Le même journal revient par ailleurs sur les accusations de plagiat que porte l’ancien premier ministre Abdoul Mbaye contre le président Macky Sall et souligne que « Les cadres de l’Act (Alliance pour la citoyenneté et le travail de Abdoul Mbaye) accusent le chef de l’Etat dans son discours sur l’artisanat, d’avoir plagié +Reconstruire le Sénégal+, le discours du 30 septembre 2018 de son ancien premier ministre ».

« Ils (les partisans de Abdoul Mbaye) n’ont pas raté hier le chef de l’Etat qu’ils accusent de plagiat », soutient L’AS quotidien avant d’ajouter ceci : « Les cadres de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) pensent que Macky Sall a tourné le dos au PSE pour choisir le programme de l’ACT sur l’artisanat ».

Sur un tout autre sujet, le quotidien national Le Soleil met un focus sur la non percée des partis de gauche dans le paysage politique sénégalais et donne la parole à Landing Savané, secrétaire général de And Jëf-Pads/Authentique, qui justifie cette explique cette situation par le fait que « Le Sénégal est et reste un pays conservateur ».

Même si « Une recomposition politique est non seulement possible mais souhaitable pour éviter toute impasse ».

Le Quotidien accorde pour sa part un entretien exclusif à l’ex-Dg des Sénégalais de l’extérieur, Sory Kaba, limogé en octobre dernier suite à sa sortie sur un éventuel troisième mandat du président Macky Sall, et arbore ce titre : « Sory Kaba sans masque ».

« Dans cet entretien exclusif au journal Le Quotidien, samedi dernier, à son domicile familial à Fatick (centre), Sory Kaba s’est exprimé, entre autres, sur l’état de ses relations actuelles avec son mentor Macky Sall, les querelles internes à l’Apr, avant de décliner ses ambitions pour la ville de Fatick », informent nos confrères.

Le journal EnQuête revient pour sa part sur l’impact économique du coronavirus et soutient que « Une hausse des prix de certains produits (est) prévisible dans deux mois ».

« Les prix de certains produits vont connaitre un renchérissement, si la pandémie du coronavirus n’est pas complètement maitrisée. C’est ce qu’on soutenu les commerçants sénégalais et acteurs du secteur privé interpelés sur la question par +EnQuête+ », écrit le journal qui arbore cette Une : « Trous noirs à l’horizon ».