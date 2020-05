Covid-19 : les ports namibiens ouverts aux voisins enclavés – (président)

La Namibie maintiendra ses ports ouverts au commerce international afin d’aider ses voisins à poursuivre leurs échanges commerciaux malgré les mesures de restrictions imposées dans la plus part des pays à cause de la pandémie de coronavirus, a déclaré vendredi le président Hage Geingob.Dans un discours prononcé devant les chefs d’État et de gouvernement des pays voisins d’Afrique australe, M. Geingob a déclaré que la pandémie de Covid-19 a mis en évidence « l’interdépendance et l’interconnexion qui existent entre nous en tant que voisins ».

« La Namibie gardera ses ports ouverts afin de faciliter la circulation des marchandises vers les voisins enclavés et au-delà », a-t-il déclaré lors d’une réunion par visioconférence convoquée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa en sa qualité de président de l’Union africaine.

La réunion a été organisée pour discuter des interventions de l’UA afin d’aider les États membres à faire face à la pandémie de Covid-19.

La Namibie dispose de deux ports qui traitent les importations et les exportations de marchandises et qui desservent l’industrie de la pêche.

Le seul port en eau profonde est celui de Walvis Bay dans la région d’Erongo, tandis que l’autre port est celui de Luderitz dans la région de Karas.

Le port de Walvis Bay est situé sur la côte ouest de l’Afrique et offre une voie de transit plus facile et beaucoup plus rapide entre l’Afrique australe, l’Europe et les Amériques.

Le port de Lüderitz est situé sur la côte sud de la Namibie et dessert le sud de la Namibie tout en donnant accès aux marchés du Cap Nord de l’Afrique du Sud.