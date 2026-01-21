RCA : un incendie ravage une dizaine de maisons au village Bata

Le drame s’est produit le samedi 17 janvier 2026, plongeant plusieurs familles dans une situation de grande détresse.

Un incendie a réduit en cendres une dizaine de maisons au village Bata, situé à environ sept kilomètres de Bozoum, sur l’axe Bozoum-Bossangoa, dans la préfecture de l’Ouham-Pendé. Selon des témoignages recueillis sur place, le sinistre serait parti d’un feu de brousse mal maîtrisé. Attisées par le vent et la sécheresse de la saison, les flammes se sont rapidement propagées aux habitations construites en matériaux précaires, rendant toute tentative de maîtrise difficile.

Aucune perte en vie humaine n’a été signalée, mais les dégâts matériels sont considérables. Maisons, vivres, vêtements et autres biens essentiels ont été entièrement consumés. De nombreuses familles se retrouvent désormais sans abri, contraintes de se réfugier chez des proches ou à la belle étoile.

Face à cette situation, les sinistrés lancent un appel pressant à l’aide. Ils sollicitent l’assistance des autorités locales, des organisations humanitaires et des personnes de bonne volonté pour faire face à l’urgence humanitaire, notamment en matière d’abris, de nourriture et de soins de première nécessité.

Cet incendie relance par ailleurs la question de la gestion des feux de brousse, fréquents en cette période de l’année, et de la nécessité de renforcer les actions de sensibilisation auprès des populations rurales afin de prévenir de tels drames.