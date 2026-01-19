RCA-Présidentielle 2025 : Faustin-Archange Touadéra définitivement réélu avec 77,90 % des voix

Le score du président sortant a été réévalué à 77,90 % des suffrages exprimés, contre 76,15 % annoncés initialement par l’Autorité nationale des élections (ANE).

Le Conseil constitutionnel a proclamé, ce lundi 19 janvier 2026, la réélection définitive de Faustin-Archange Touadéra à l’issue de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. Cette décision met un terme à plusieurs semaines d’attente et d’incertitudes, dans un contexte post-électoral marqué par des tensions et des accusations d’irrégularités. Après examen des recours introduits, le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevables les requêtes du Mouvement Cœurs Unis (MCU) et de l’Union pour le renouveau centrafricain (URCA), pour non-respect des procédures en vigueur. Aucune contestation n’a donc été retenue.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Les résultats définitifs consacrent une large victoire du chef de l’État sortant. Faustin-Archange Touadéra devance nettement ses principaux adversaires : Anicet-Georges Dologuélé, crédité de 13,5 %, et Henri-Marie Dondra, qui recueille 2,97 % des voix.

Avec cette proclamation, Faustin-Archange Touadéra est élu pour un mandat de sept ans, conformément à la Constitution promulguée en août 2023. Il entame ainsi un nouveau cycle à la tête du pays, après avoir exercé deux mandats successifs de cinq ans.

Le verdict du Conseil constitutionnel clôt officiellement le processus électoral et confirme la légitimité du président réélu pour conduire les destinées de la République centrafricaine durant cette nouvelle période, dans un contexte où les attentes sociales, sécuritaires et économiques demeurent fortes.