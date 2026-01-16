RCA-Pénurie de viande à Bangassou : marchés sous tension, consommateurs inquiets

Le poulet, la viande de bœuf et la viande de brousse se font de plus en plus rares, au grand désarroi des consommateurs comme des commerçants.

Depuis plus de deux semaines, les marchés de Bangassou, chef-lieu de la préfecture du Mbomou, font face à une rareté inhabituelle de certaines denrées alimentaires. Sur les étals habituellement bien garnis, les vendeurs peinent désormais à s’approvisionner. « Avant, nous recevions régulièrement de la viande, mais aujourd’hui, les livraisons sont presque à l’arrêt », confie un boucher du marché central. Cette situation entraîne une hausse des prix, rendant ces produits inaccessibles pour de nombreux ménages.

Les consommateurs, quant à eux, dénoncent une pénurie qui pèse lourdement sur leur quotidien. « La viande est devenue un luxe. Même quand on en trouve, les prix sont trop élevés », se plaint une mère de famille rencontrée sur le marché. Pour beaucoup, cette rareté oblige à modifier les habitudes alimentaires et à se tourner vers des produits de substitution.

Les commerçants évoquent plusieurs causes possibles à cette situation, notamment les difficultés d’approvisionnement, l’insécurité sur certains axes routiers et la baisse des activités d’élevage et de chasse dans la région. En l’absence de solutions rapides, ils craignent que la pénurie ne s’aggrave dans les semaines à venir.

Face à cette situation préoccupante, consommateurs et vendeurs appellent les autorités locales à prendre des mesures urgentes afin de faciliter l’approvisionnement des marchés et de stabiliser les prix. En attendant, la population de Bangassou continue de subir les effets d’une pénurie qui fragilise un peu plus le pouvoir d’achat des ménages.