RCA-Ngonikira : deux morts et trois blessés dans un affrontement lié au vol de bœufs

Deux personnes ont été tuées et trois autres grièvement blessées lors d’un affrontement survenu le 2 février, à la suite du vol présumé de huit bœufs.

Un grave incident sécuritaire a endeuillé le village de Ngonikira, situé à une douzaine de kilomètres de la ville de Kabo, dans la préfecture de l’Ouham. Selon les autorités locales, la situation aurait dégénéré après la découverte de ce vol, provoquant de vives tensions au sein de la communauté. Les échanges violents qui s’en sont suivis ont entraîné un lourd bilan humain, plongeant le village dans la consternation.

Joint par nos soins, le sous-préfet de Kabo, Maxim Mbaïnani, a indiqué que les trois blessés ont été rapidement évacués et sont actuellement pris en charge à l’hôpital secondaire de Kabo. Il a également précisé qu’une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet affrontement et d’identifier les auteurs impliqués.

Les autorités administratives et sécuritaires appellent au calme et assurent que toutes les dispositions nécessaires sont en cours pour rétablir l’ordre et prévenir de nouveaux incidents dans la zone.