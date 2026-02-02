Société



RCA-Naufrage tragique à Bodili : quatre personnes portées disparues

Une pirogue transportant six personnes a été violemment renversée après avoir été percutée par un hippopotame, selon des sources locales…

Publié par journaldebangui.com
le: 2 février 2026
DR
© DR

Une pirogue transportant six personnes a été violemment renversée après avoir été percutée par un hippopotame, selon des sources locales concordantes.

 

Un drame d’une rare violence a endeuillé le village de Bodili, situé à environ 25 kilomètres de Bossangoa, dans la préfecture de l’Ouham, le 28 janvier dernier, aux alentours de 17 heures.

L’embarcation, qui traversait un cours d’eau fréquenté par les populations riveraines, n’a pas résisté à la charge de l’animal. Pris de court, les passagers ont été projetés dans l’eau. Deux personnes ont pu être secourues, grâce à l’intervention rapide de riverains, tandis que quatre autres sont toujours portées disparues au moment de la rédaction de cet article.

Les opérations de recherche se poursuivent dans des conditions difficiles, en raison de la dangerosité de la zone, marquée par la présence d’animaux sauvages, et du manque de moyens logistiques adaptés. Les familles des disparus vivent dans l’angoisse, espérant encore un miracle.

Cet incident remet en lumière les risques liés aux traversées fluviales dans les zones rurales, où la pirogue demeure souvent le principal moyen de transport. Il relance également le débat sur la sécurisation des voies navigables et la nécessité de renforcer la prévention face aux conflits entre l’homme et la faune sauvage.

Les autorités locales, informées du drame, appellent à la prudence et à la vigilance des usagers des cours d’eau, en attendant les résultats des recherches en cours.


DR
© DR

DR
© DR

DR
© DR

