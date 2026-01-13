RCA : le ministère des Affaires sociales intensifie la lutte contre les violences conjugales

Une campagne de sensibilisation a été menée dans le 2ᵉ groupement de la ville de Bouar afin d’alerter les populations sur les dangers et les conséquences des violences au sein des ménages.

À Bouar, dans la préfecture de la Nana-Mambéré, le ministère des Affaires sociales et du Genre renforce ses actions de prévention contre les violences conjugales. Face à la persistance des violences conjugales, les autorités entendent agir en amont par l’information et la conscientisation. C’est dans ce cadre que les responsables du ministère des Affaires sociales et du Genre ont échangé avec les habitants du 2ᵉ groupement de Bouar, hommes et femmes, autour des causes, des formes et des impacts des violences au sein du couple.

Au cours des séances, l’accent a été mis sur les conséquences sociales, psychologiques et sanitaires des violences conjugales, tant pour les victimes que pour les enfants témoins de ces actes. Les animateurs ont également rappelé que ces violences constituent une violation des droits humains et un frein majeur à la cohésion familiale et au développement communautaire.

Les participants ont été invités à privilégier le dialogue, le respect mutuel et le recours aux mécanismes de médiation en cas de conflit. Les représentants du ministère ont, par ailleurs, présenté les structures d’écoute et d’accompagnement existantes, encourageant les victimes à briser le silence et à solliciter de l’aide.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie visant à réduire durablement les violences basées sur le genre à travers le pays.