RCA : le couple présidentiel inaugure deux forages au village Liby

Faustin Archange Touadéra, et la Première Dame, Tina Marguerite Touadéra, ont inauguré dimanche 1er février 2026, deux forages d’eau potable équipés de châteaux d’eau au village Liby, situé dans la commune de Damara.

Réalisées par l’ONG DIRECT-AID, en partenariat avec la Fondation Tina Touadéra, ces infrastructures hydrauliques viennent répondre à un besoin vital des populations locales, l’accès durable à l’eau potable. Le projet, d’un coût global estimé à 60 millions de francs CFA, a bénéficié d’un financement du Koweït.

Ouvrant la cérémonie, la Maire de la commune de Damara a au nom des populations bénéficiaires, exprimé une profonde gratitude, rappelant que « l’eau, c’est la vie, et la vie dépend d’une bonne qualité d’eau ». Elle a salué l’impact social majeur de ces ouvrages, appelés à améliorer les conditions de vie, la santé et le bien-être des habitants du village Liby.

Prenant la parole à son tour, le Directeur-pays de l’ONG DIRECT-AID a félicité le Chef de l’État pour sa brillante réélection, qu’il a qualifiée de témoignage de la confiance renouvelée du peuple centrafricain envers sa vision fondée sur la paix, la sécurité et le développement. Il a souligné que l’accès à l’eau potable constitue un pilier fondamental du développement durable, avant d’annoncer l’extension progressive de ce type de projets à d’autres localités du pays.

Dans une allocution improvisée, le Président de la République a remercié chaleureusement la population de Liby pour l’accueil enthousiaste qui lui a été réservé. Il a exprimé sa reconnaissance à l’endroit de l’ONG DIRECT-AID et de la Fondation Tina Touadéra pour la réalisation de ces infrastructures, tout en appelant les autorités locales, les chefs de village et de quartiers à en assurer la protection et la gestion responsable.

« Ces châteaux d’eau doivent être des lieux de paix et non de discorde », a-t-il insisté.

Le Chef de l’État a également annoncé son intention de revenir prochainement à Liby pour inaugurer une école actuellement en construction et poser la première pierre d’un collège, des projets structurants destinés à renforcer le développement socio-éducatif et l’avenir de la jeunesse locale.