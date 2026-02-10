RCA : la Fédération de football dévoile la liste des clubs retenus pour la Super Ligue

La liste des clubs devant participer à la Super Ligue 2025-2026 enfin connu. Elle a été publiée le 9 février par la Fédération centrafricaine de football.

A l’issue de l’examen des dossiers des clubs candidats à la Super Ligue, effectué par le Comité Exécutif de la Fédération Centrafricaine de Football conformément aux cahiers des charges, 12 clubs ont été retenus pour participer au Championnat de la Super Ligue, saison 2025-2026. Les clubs retenus d’après le verdict de l’instance faitière du football centrafricain sont entre autres,

1. Tout Puissant USCA de Bangui

2. Les Anges de Maïgaro de Bouar 3. Pius-Njawe Football Club

4. AS Tempête Mocaf

5. AS Douanes

6. Les Zèbres de la Mambéré-Kadéï

7. Olympic Real de Bangui

8. Olympic Real de Bambari

9. Diplomate Football Club du 8e Arrondissement

10. Espérance Football Club du 5e Arrondissement

11. Red Star

12. Stade Centrafricain

La FCF félicite les clubs retenus et leur souhaite plein succès pour cette nouvelle saison.