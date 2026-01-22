RCA-Électricité : l’Enerca à pied d’œuvre pour renforcer l’alimentation de Bangui

Les responsables de cette société paraétatique ont effectué, mercredi 21 janvier, une visite de terrain à l’usine hydroélectrique de Boali 2.

Sur place, la délégation a pu constater l’état d’avancement des travaux de réparation et de modernisation des groupes de production, dont plusieurs sont à l’arrêt depuis le 20 décembre dernier. Selon le directeur général par intérim de l’Enerca, Bienvenu Moni Béa, la situation est préoccupante mais maîtrisée.

« Deux groupes sont actuellement à l’arrêt et cela impacte fortement la distribution d’électricité. Le troisième fonctionne à moitié de sa capacité en raison d’un problème de température. Il doit être remplacé pour permettre un fonctionnement normal. Si tout se déroule comme prévu, les trois groupes pourront être remis en service », a-t-il expliqué.

Malgré ces contraintes techniques, les responsables de l’Enerca se veulent rassurants à l’endroit des abonnés, durement affectés par les interruptions fréquentes de courant. Des solutions provisoires sont à l’étude afin de limiter les désagréments pour les ménages et les activités économiques.

Cependant, la situation demeure délicate. L’un des groupes de Boali 2 sera immobilisé pour une longue durée. « La pièce défectueuse a été commandée, mais son acheminement prendra du temps. Ce groupe est à l’arrêt pour une période minimale de six mois », a précisé Bienvenu Moni Béa, tout en soulignant les efforts des techniciens pour maintenir un niveau de production acceptable.

Mise en service le 22 février 1976, l’usine hydroélectrique de Boali 2 fonctionne avec des équipements aujourd’hui vétustes. Pour l’Enerca, les travaux de réhabilitation engagés sont indispensables afin d’assurer une production électrique plus fiable et durable, au bénéfice de Bangui et de ses environs. Cette modernisation s’inscrit dans une volonté plus large de renforcer le système énergétique national et d’améliorer les conditions de vie des populations.