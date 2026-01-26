Politique



EN CE MOMENT


RCA-Caution électorale : des candidats invalidés dans l’attente de remboursement

Plusieurs candidats aux élections législatives de décembre dernier, dont les dossiers ont été invalidés par les juridictions compétentes, dénoncent le…

Publié par journaldebangui.com
le: 26 janvier 2026
DR
© DR

Plusieurs candidats aux élections législatives de décembre dernier, dont les dossiers ont été invalidés par les juridictions compétentes, dénoncent le non-remboursement de leur caution électorale, pourtant prévu par les textes en vigueur.

 

Selon ces candidats, les procédures de restitution des fonds se heurtent à de multiples obstacles administratifs. Dossiers égarés, exigences jugées excessives, absence d’interlocuteurs clairement identifiés : autant de tracasseries qui, affirment-ils, retardent considérablement le remboursement, voire le bloquent totalement.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



« Nous avons respecté toutes les démarches exigées, fourni les pièces demandées et multiplié les relances, sans jamais obtenir de réponse claire », confie l’un des candidats recalés. Pour ces derniers, ce silence administratif contraste avec la clarté des textes électoraux, qui prévoient expressément la restitution de la caution en cas d’invalidation de candidature.

Au-delà de l’aspect financier, les candidats concernés estiment que cette situation porte atteinte à la crédibilité du processus électoral et au principe d’égalité de traitement. Certains soulignent également l’impact économique de ces retards, la caution représentant parfois une somme importante mobilisée au prix de nombreux sacrifices personnels.

Face à cette impasse, les plaignants appellent les autorités compétentes à clarifier la procédure, à accélérer le traitement des dossiers et à respecter les engagements légaux. Ils réclament également plus de transparence et de communication afin d’éviter que ce type de situation ne se reproduise lors des prochaines échéances électorales.

Pour l’heure, aucune réaction officielle n’a été enregistrée. En attendant, les candidats recalés disent rester mobilisés et déterminés à obtenir la restitution de leur caution.


Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

DR
© DR

RCA-Sibut : la gouverneure de la Kagas serre la vis contre l’absentéisme des fonctionnaires

26 janvier 2026 Publié à 09h33

Au cours d’une réunion tenue le 21 janvier dernier, la gouverneure de la…

Savoir plus
DR
© DR

RCA-Caution électorale : des candidats invalidés dans l’attente de remboursement

26 janvier 2026 Publié à 08h36

Plusieurs candidats aux élections législatives de décembre dernier, dont les dossiers ont été…

Savoir plus
DR
© DR

RCA : Bozoum célèbre l’agriculture locale à travers la 21ᵉ édition de la foire agricole

23 janvier 2026 Publié à 16h08

Bozoum, chef-lieu de la préfecture de l’Ouham-Péndé, vibre au rythme du monde rural…

Savoir plus