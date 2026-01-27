RCA : Bangui renforce la gouvernance et la redevabilité des partenaires de mise en œuvre

Bangui a abrité, le 26 janvier, la cérémonie d’ouverture d’un atelier consacré à l’imprégnation et au partage d’expériences autour des canevas de reporting des activités des Partenaires de Mise en Œuvre (PMOs) du projet I-COMPETE.

La rencontre s’inscrivait dans une dynamique d’amélioration de la qualité des données, de la transparence et de la performance globale du projet. Présidant la cérémonie au nom du ministre des Finances et du Budget, président du Comité de pilotage, le coordonnateur par intérim du projet, Yannis Koyagbanda a souligné l’importance de leur engagement pour le renforcement de la gouvernance, de la redevabilité et de la crédibilité du projet I-COMPETE.

Financé à hauteur de 30 millions de dollars américains par la Banque mondiale, le projet I-COMPETE ambitionne de dynamiser l’économie centrafricaine en améliorant l’environnement des affaires, en stimulant l’investissement privé, en facilitant l’accès au financement des PME/PMI et en favorisant l’insertion professionnelle des jeunes à travers la formation et l’apprentissage. Lancé en juillet 2023, le projet s’inscrit dans le contexte de la reconstruction économique post-crise.

Toutefois, le coordonnateur a reconnu que, malgré les avancées enregistrées, des insuffisances persistent, notamment dans la qualité des données collectées et la conformité des rapports produits par certains PMOs. Une situation qui, selon lui, pourrait affecter l’efficacité et la crédibilité du projet auprès des partenaires techniques et financiers.

Pour y remédier, l’Unité de Gestion du Projet (UGP), en collaboration avec des partenaires techniques tels que SCI-CAPITAL, a engagé un processus de standardisation des canevas de reporting, visant à garantir la fiabilité, la cohérence et la régularité des rapports techniques et financiers soumis par les PMOs.

L’atelier a ainsi pour objectif de renforcer les capacités des partenaires en matière de collecte, de structuration et d’analyse des données, de faciliter l’appropriation des nouveaux canevas de reporting, et d’assurer la production de pièces justificatives conformes aux normes en vigueur. À terme, chaque PMO devra être en mesure de produire de manière autonome des rapports fiables, complets et conformes aux exigences du projet.

Yannis Koyagbanda a par ailleurs insisté sur le respect strict des règles régissant la gestion financière, la passation des marchés et le reporting. Il a averti que toute irrégularité, notamment les dépenses non éligibles ou les manquements aux procédures, pourrait entraîner des sanctions allant jusqu’à la suspension des financements, conformément aux engagements contractuels.

Clôturant son intervention, le coordonnateur a rappelé le rôle stratégique des PMOs en tant qu’acteurs clés de la collecte des données et garants de la crédibilité du projet. Il a invité les participants à une implication active, au partage d’expériences et à une appropriation effective des outils présentés. L’UGP et SCI-CAPITAL, a-t-il assuré, demeurent disponibles pour accompagner les partenaires dans cette démarche axée sur la discipline financière, la conformité et la culture du résultat.