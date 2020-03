Elim. CAN 2021 : Le match Maroc-Centrafrique à huis clos à cause du coronavirus

La rencontre Maroc-Centrafrique, prévue pour le 27 mars prochains et comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, pourrait se jouer à huis clos.

A en croire le 360 Sport, le comité de pilotage créé depuis la déclaration de cas de syndrome respiratoire aigu sévère dû au COVID-19, a annoncé dimanche qu’il continue de suivre la situation épidémiologique à l’échelle internationale et que des mesures supplémentaires seraient entreprises éventuellement.

Ces mesures, selon le comité, pourraient notamment porter sur le report des manifestations sportives et culturelles programmées dans le pays, l’annulation des rassemblements de masse et la gestion des voyages vers et en provenance des pays qui connaissent une propagation communautaire.

Mais vu que les autorités marocaines ne peuvent pas demander le report du match, elles peuvent, par contre, décider qu’il soit joué à huis clos.