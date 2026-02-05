Élections partielles de 2026 : l’ANE ouvre le dépôt des candidatures

Cette phase cruciale du processus électoral se déroule du 29 janvier au 7 février prochain, conformément au calendrier arrêté par l’institution en charge de l’organisation des scrutins.

L’Autorité nationale des élections (ANE) a annoncé l’ouverture officielle du dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives, régionales et municipales partielles de 2026. Dans le cadre de cette annonce, Amid Tidjani a reçu Jimmy Zitongo Bodeman, rapporteur général et porte-parole de l’ANE, pour faire le point sur les différentes étapes du processus électoral. À cette occasion, le responsable de l’ANE a rappelé les conditions requises pour le dépôt des candidatures, insistant sur le respect scrupuleux des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Selon Jimmy Zitongo Bodeman, cette période vise à garantir une participation équitable des candidats concernés par ces élections partielles, organisées dans les circonscriptions où les scrutins précédents n’avaient pu se tenir ou avaient été annulés. Il a également assuré que toutes les dispositions ont été prises afin de garantir la transparence, l’impartialité et la crédibilité du processus.

L’ANE invite par ailleurs les candidats, partis politiques et regroupements concernés à se rapprocher de ses services compétents pour toute information complémentaire et à déposer leurs dossiers dans les délais impartis. Elle réaffirme ainsi son engagement à conduire des élections apaisées, inclusives et conformes aux principes démocratiques.