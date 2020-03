Côte d’Ivoire: deux personnes tuées dans un accident de la circulation sur l’autoroute du Nord

Une collision entre un véhicule de particulier de type 4×4 et un camion transportant des bouteilles de gaz butane a fait quatre victimes mercredi dont deux morts sur l’autoroute du Nord PK 51, a appris APA de source officielle dans la capitale économique ivoirienne.« Le mercredi 25 mars 2020, à 13h59 mn ( heure locale et GMT), le GSPM est alerté pour un accident de la circulation sur l’autoroute du Nord PK51. Il s’agit d’une collision entre un véhicule de particulier de type 4×4 et un camion transportant des bouteilles de gaz butane. Le bilan est de quatre victimes dont deux décès certains », rapporte le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) dans une note d’information.

Le mois de février 2020 s’est achevé en Côte d’Ivoire avec 2122 interventions du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) au cours desquelles 2640 victimes ont été prises en charges et 93 décès ont été enregistrés. En 2019, les accidents de la circulation ont fait 24 907 victimes dont 537 morts dans le pays.