RCA : un agriculteur tué lors d’un incident lié à la transhumance

La transhumance, à peine entamée dans la préfecture de la Nana-Mambéré, fait déjà des victimes.

Le drame s’est produit le 9 janvier dernier, au village Kella-Goffi, situé dans la périphérie de Bouar, où un agriculteur a été mortellement poignardé par un éleveur armé, plongeant la communauté locale dans la stupeur et la peur.

Selon des témoignages recueillis sur place, l’incident serait survenu à la suite d’un différend entre l’agriculteur et l’éleveur, dans un contexte marqué par la circulation des troupeaux à travers les zones cultivées. La violence de l’acte a provoqué une vive émotion au sein des habitants, qui redoutent une recrudescence des affrontements à mesure que la transhumance s’intensifie.

Ce nouveau drame ravive les tensions récurrentes entre agriculteurs et éleveurs dans la région. Chaque année, la période de transhumance est synonyme de conflits liés à la destruction des champs, à l’occupation des terres et à l’insécurité croissante dans les villages ruraux. Pour les populations de Nana-Mambéré, la mort de cet agriculteur est le signal alarmant d’une saison qui s’annonce particulièrement éprouvante.

Face à cette situation, de nombreuses voix s’élèvent pour appeler les autorités locales et nationales à renforcer les mécanismes de prévention des conflits, à sécuriser les zones agricoles et à faire respecter les couloirs de transhumance. Les leaders communautaires, de leur côté, plaident pour un dialogue urgent entre agriculteurs et éleveurs afin d’éviter une escalade de la violence.

En attendant des mesures concrètes, les habitants de Bouar et de ses environs vivent dans la crainte de nouveaux incidents.