RCA : Touadera appelle à l’unité et au dialogue national

Dans une adresse, le chef de l’État a appelé l’ensemble des Centrafricains à l’unité, à l’apaisement et au dialogue avec toutes les forces vives de la nation.

Après la confirmation officielle, le 19 janvier 2026, de sa réélection à la magistrature suprême de l’État par le Conseil constitutionnel, le président de la République, Faustin-Archange Touadéra, a salué une victoire qu’il qualifie d’« historique », à l’issue des élections groupées du 28 décembre dernier.

S’exprimant peu après la proclamation des résultats définitifs, le président Touadéra a tenu à remercier le peuple centrafricain pour la confiance renouvelée placée en sa personne. « Cette victoire n’est pas celle d’un homme ou d’un camp, mais celle de toute une nation qui aspire à la paix, à la stabilité et au développement », a-t-il déclaré, soulignant le caractère décisif de ce scrutin dans l’histoire politique récente du pays.

Au-delà de la dimension électorale, le chef de l’État a insisté sur la nécessité d’ouvrir une nouvelle étape, fondée sur l’inclusion et la concertation. Il a ainsi lancé un appel au dialogue avec l’opposition politique, la société civile, les leaders religieux et traditionnels, ainsi qu’avec l’ensemble des acteurs économiques et sociaux. « Le temps est venu de rassembler nos énergies, de dépasser les clivages et de travailler ensemble pour l’intérêt supérieur de la République », a-t-il affirmé.

Le président réélu a également réitéré son engagement en faveur de la paix et de la réconciliation nationale, rappelant que la consolidation de la sécurité et le renforcement de l’État de droit demeurent des priorités absolues de son nouveau mandat. Il a promis de poursuivre les réformes engagées, notamment dans les domaines de la gouvernance, de la justice, de l’économie et des services sociaux de base.

La confirmation de cette réélection par le Conseil constitutionnel marque la fin du processus électoral et ouvre la voie à la formation d’une nouvelle équipe gouvernementale. De nombreux observateurs estiment que ce moment constitue une opportunité majeure pour refonder le pacte national et relancer le dialogue politique, dans un contexte encore marqué par des défis sécuritaires et socio-économiques importants.

En appelant à l’unité et à la responsabilité collective, Faustin-Archange Touadéra entend placer son nouveau mandat sous le signe du rassemblement.