RCA : retour du président Touadera après une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

Le Professeur Faustin Archange Touadéra, est rentré à Bangui vendredi 16 janvier 2026, après une visite officielle aux Émirats Arabes Unis, où il a pris part à la Semaine du Développement Durable 2026, organisée à Abu Dhabi.

Ce rendez-vous international de haut niveau a rassemblé plusieurs chefs d’État et de gouvernement, des décideurs politiques, des experts ainsi que des investisseurs internationaux autour des enjeux majeurs du développement durable, de la transition énergétique et de la croissance inclusive.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Au cours de cette rencontre stratégique, le Chef de l’État centrafricain a porté la voix de la République Centrafricaine et multiplié les échanges visant à renforcer la coopération internationale. Cette mission officielle a permis de consolider des partenariats stratégiques dans des secteurs clés tels que l’énergie, les nouvelles technologies, le climat et la gestion des ressources en eau, à travers des projets structurants à fort impact économique et social.

Le Président de la République était accompagné du Ministre d’État, Obed Namsio, et du Ministre des Grands Travaux, Bida Koyagbélé, témoignant de l’importance accordée à cette mission diplomatique et économique.

À son arrivée à l’Aéroport International de Bangui M’Poko, le Chef de l’État a été chaleureusement accueilli par le Premier Ministre Félix Moloua, les membres du Gouvernement et du Cabinet présidentiel, ainsi que de hautes personnalités civiles et militaires.