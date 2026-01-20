Politique



EN CE MOMENT


RCA : retour du président Touadera après une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

Le Professeur Faustin Archange Touadéra, est rentré à Bangui vendredi 16 janvier 2026, après une visite officielle aux Émirats Arabes…

Publié par journaldebangui.com
le: 20 janvier 2026
DR
© DR

Le Professeur Faustin Archange Touadéra, est rentré à Bangui vendredi 16 janvier 2026, après une visite officielle aux Émirats Arabes Unis, où il a pris part à la Semaine du Développement Durable 2026, organisée à Abu Dhabi.

 

Ce rendez-vous international de haut niveau a rassemblé plusieurs chefs d’État et de gouvernement, des décideurs politiques, des experts ainsi que des investisseurs internationaux autour des enjeux majeurs du développement durable, de la transition énergétique et de la croissance inclusive.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Au cours de cette rencontre stratégique, le Chef de l’État centrafricain a porté la voix de la République Centrafricaine et multiplié les échanges visant à renforcer la coopération internationale. Cette mission officielle a permis de consolider des partenariats stratégiques dans des secteurs clés tels que l’énergie, les nouvelles technologies, le climat et la gestion des ressources en eau, à travers des projets structurants à fort impact économique et social.

Le Président de la République était accompagné du Ministre d’État, Obed Namsio, et du Ministre des Grands Travaux, Bida Koyagbélé, témoignant de l’importance accordée à cette mission diplomatique et économique.

À son arrivée à l’Aéroport International de Bangui M’Poko, le Chef de l’État a été chaleureusement accueilli par le Premier Ministre Félix Moloua, les membres du Gouvernement et du Cabinet présidentiel, ainsi que de hautes personnalités civiles et militaires.

 


Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

DR
© DR

CEMAC : réunion exceptionnelle des chefs d’Etat sur fond d’inquiétudes économiques

20 janvier 2026 Publié à 08h59

Les chefs d’Etats vont se réuniront le 22 janvier 2026, à Brazzaville, pour…

Savoir plus
DR
© DR

RCA : retour du président Touadera après une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

20 janvier 2026 Publié à 08h31

Le Professeur Faustin Archange Touadéra, est rentré à Bangui vendredi 16 janvier 2026,…

Savoir plus
DR
© DR

RCA-Présidentielle 2025 : Faustin-Archange Touadéra définitivement réélu avec 77,90 % des voix

19 janvier 2026 Publié à 15h16

Le score du président sortant a été réévalué à 77,90 % des suffrages…

Savoir plus