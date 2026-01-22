RCA-Mbélima : les conflits entre éleveurs et cultivateurs plongent la commune dans l’inquiétude

Ces conflits récurrents, de plus en plus préoccupants, menacent la cohésion sociale et la stabilité économique de cette zone essentiellement rurale.

La commune de Mbélima, située à une vingtaine de kilomètres de Mobaye, dans la préfecture de la Basse-Kotto, traverse depuis plus de deux mois une période de vives tensions opposant éleveurs et cultivateurs. À l’origine de la discorde figurent principalement les dégâts causés par des bœufs laissés en divagation, qui ravagent les champs de cultures vivrières. Maïs, manioc et arachides, sources essentielles de subsistance pour les agriculteurs, sont régulièrement détruits, suscitant colère et frustration chez les cultivateurs, qui dénoncent une atteinte directe à leurs moyens de survie. En réaction, des éleveurs affirment être victimes de vols de bétail, un phénomène qui alimente à son tour la méfiance et l’escalade des tensions.

Cette situation conflictuelle, marquée par des altercations verbales et parfois physiques, a profondément détérioré le climat de cohabitation pacifique qui prévalait autrefois entre les deux communautés. Les habitants redoutent désormais que ces différends ne dégénèrent en affrontements plus graves, dans un contexte où les mécanismes traditionnels de règlement des conflits peinent à s’imposer.

Face à cette crise, les autorités locales et les leaders communautaires sont appelés à jouer un rôle central. Plusieurs voix s’élèvent pour réclamer la mise en place de couloirs de transhumance clairement délimités, le renforcement des dispositifs de médiation et l’application rigoureuse des textes réglementant l’élevage et l’agriculture. Sans une intervention rapide et concertée, les conséquences pourraient être lourdes tant sur le plan sécuritaire qu’économique.

Alors que Mbélima aspire à retrouver la paix et la stabilité, la résolution durable de ces conflits apparaît comme une urgence. Elle passe nécessairement par le dialogue, la responsabilisation des acteurs concernés et l’engagement ferme des pouvoirs publics afin de préserver le vivre-ensemble et assurer le développement local.^,