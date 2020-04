RCA : le FPRC salue la mémoire du général Haroun Mahamat

Le 1er Vice-Président du FPRC, le Général Nourreidine Adam, a annoncé la mort du Général Haroun Mahamat, des suites d’une longue maladie.

Cest le Général Nourreidine Adam, qui a annoncé la triste nouvelle de la mort d’Haroun Mahamat. Il a adressé ses condoléances la famille du défunt. Il faut dire Nourreidine Adam ne pourras pas prendre part aux obsèques, il entend soutenir la famille affligée en cette période difficile.

Le 1er Vice-Président du FPRC, le Général Nourreidine Adam, tient à exprimer aux officiers supérieurs et subalternes, aux sous-officiers et hommes de rang, ainsi qu’aux cadres du FPRC l’expression de sa plus profonde sympathie et de son soutien.

Nourreidine Adam, réitère tout son attachement pour tous les membres du FPRC.