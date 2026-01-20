RCA : l’ANE publie les résultats provisoires des scrutins régionaux et municipaux

L’Autorité nationale des élections (ANE) a proclamé, le 18 janvier 2026, les résultats provisoires des élections régionales et municipales tenues le 28 décembre 2025 dans le cadre du quadruple scrutin qui a combiné les élections présidentielles, législatives, régionales et municipales.

L’annonce de ces résultats, très attendue par les partis politiques, les observateurs et les citoyens, s’inscrit dans un processus électoral historique pour la Centrafrique, où les élections municipales n’avaient pas été organisées depuis plusieurs décennies.

Selon le communiqué publié par l’ANE et relayé par les médias centrafricains, plusieurs conseils régionaux et municipaux ont été déclarés élus dans ces résultats provisoires. Toutefois, aucun chiffre précis n’a encore été rendu public – ni le nombre total de conseils régionaux élus, ni celui des conseils municipaux proclamés. Cette absence d’information chiffrée dans le document rendu disponible par l’ANE a été signalée par des journalistes et observateurs qui couvraient la publication du 18 janvier.

D’après les explications fournies par Jimmy Zitongo, porte-parole de l’ANE, cité dans l’article de Radio Ndeke Luka, il s’agit d’une proclamation provisoire qui reprend les résultats des différents bureaux de vote après compilation, mais sans publication détaillée des totaux par conseil. La publication complète des résultats, avec les données précises sur le nombre de conseils élus, est attendue dans les prochains jours ou semaines, une fois les vérifications administratives et juridiques achevées.