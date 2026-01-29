RCA-La rougeole refait surface à Carnot : une vingtaine de cas pris en charge

Cette résurgence suscite l’inquiétude des autorités sanitaires locales, alors que la maladie touche principalement les enfants.

Après plusieurs semaines de répit, l’épidémie de rougeole refait surface à Carnot, dans la préfecture de la Mambéré. Selon les responsables de l’hôpital de district de Carnot, une vingtaine de cas ont déjà été recensés ces derniers jours. Les patients atteints ont été automatiquement pris en charge afin de limiter la propagation du virus et d’éviter les complications liées à cette maladie hautement contagieuse.

Face à cette situation, les services de santé appellent les parents à redoubler de vigilance et à respecter strictement le calendrier de vaccination des enfants. Ils insistent également sur l’importance d’une consultation rapide dès l’apparition des premiers symptômes, notamment la fièvre, les éruptions cutanées et la toux.

Les autorités sanitaires assurent suivre de près l’évolution de la situation et envisagent le renforcement des mesures de prévention, notamment à travers des campagnes de sensibilisation et de vaccination ciblées, afin de contenir la propagation de la rougeole dans la localité.