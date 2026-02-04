Société



RCA-Fortes pluies à Bangui : des dizaines de maisons endommagées

Les autorités locales et les services de secours appellent à la vigilance, alors que la saison des pluies s’intensifie.  …

le: 4 février 2026
DR
© DR

Les autorités locales et les services de secours appellent à la vigilance, alors que la saison des pluies s’intensifie.

 

La violente pluie qui s’est abattue lundi 02 février 2026, sur la ville de Bangui a causé d’importants dégâts matériels. Selon un bilan provisoire, une cinquantaine de maisons se sont écroulées dans plusieurs quartiers de la capitale, tandis que de nombreuses toitures ont été arrachées par des vents violents accompagnant les précipitations.

Sur le terrain, les habitants sinistrés tentent de sauver ce qui peut l’être, après une nuit marquée par la peur et l’incertitude. Si aucune perte en vies humaines n’a, pour l’heure, été officiellement signalée, l’ampleur des dégâts laisse de nombreuses familles sans abri.

Les autorités locales et les services de secours évaluent encore la situation et appellent à la vigilance, alors que la saison des pluies s’intensifie. Une assistance d’urgence pourrait être déployée dans les zones les plus touchées afin de venir en aide aux populations affectées.


