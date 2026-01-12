PolitiqueSécurité



RCA-Forces armées : sanctions exemplaires après des manquements disciplinaires

Dans une note officielle datée du 8 janvier, le Chef d’État-major des armées des Forces armées centrafricaines (FACA) a annoncé…

Publié par journaldebangui.com
le: 12 janvier 2026
DR
© DR

Dans une note officielle datée du 8 janvier, le Chef d’État-major des armées des Forces armées centrafricaines (FACA) a annoncé une série de sanctions disciplinaires à l’encontre de plusieurs militaires reconnus coupables de manquements graves aux règles en vigueur.

 

La mesure la plus sévère concerne un militaire du 13ᵉ bataillon d’infanterie territoriale, radié des effectifs pour avoir enfreint l’interdiction formelle de tirs d’armes à feu durant le réveillon. Un acte jugé dangereux et contraire aux consignes strictes de sécurité édictées par le commandement.

Par ailleurs, deux autres militaires ont été définitivement radiés pour avoir procédé à la vente d’armes de service, une infraction qualifiée de grave atteinte à la discipline militaire et à la sécurité nationale. Neuf soldats ont également écopé de sanctions disciplinaires, se traduisant par une rétrogradation, pour manquement à leurs devoirs et obligations professionnelles.

S’exprimant à ce sujet, le lieutenant-colonel Franck Gonidé, chef du bureau presse de l’État-major, a rappelé au micro de Radio Centrafrique que ces décisions s’inscrivent dans la volonté des autorités militaires de renforcer la discipline, l’éthique et le professionnalisme au sein des FACA. Il a souligné que « nul n’est au-dessus des règles » et que tout comportement contraire aux valeurs de l’armée fera l’objet de sanctions appropriées.


