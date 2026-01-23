RCA : Bozoum célèbre l’agriculture locale à travers la 21ᵉ édition de la foire agricole

Bozoum, chef-lieu de la préfecture de l’Ouham-Péndé, vibre au rythme du monde rural à l’occasion de la 21ᵉ édition de la foire agricole, officiellement ouverte ce jeudi 23 janvier.

Pendant trois jours, agriculteurs, éleveurs et artisans venus de Bozoum et des localités environnantes exposent une large gamme de produits champêtres : vivriers, fruits, légumes, produits transformés et savoir-faire artisanaux. Cette foire constitue une opportunité majeure de commercialisation, mais aussi de valorisation du travail paysan, pilier essentiel de l’économie locale.

Au-delà de l’aspect marchand, la foire agricole de Bozoum se veut un espace d’échanges et de partage d’expériences. Elle favorise les rencontres entre producteurs, partenaires techniques, autorités locales et consommateurs, tout en encourageant l’adoption de pratiques agricoles durables et résilientes.

À travers cette initiative, Caritas Centrafrique réaffirme son engagement en faveur de la sécurité alimentaire, du développement rural et de l’autonomisation des communautés locales. Dans un contexte marqué par de nombreux défis socioéconomiques, la foire apparaît comme un symbole d’espoir et de relance pour les ménages agricoles.

Très attendue par la population, cette 21ᵉ édition s’annonce comme un moment fort de convivialité, de promotion du « consommer local » et de reconnaissance du rôle central des producteurs dans le développement de l’Ouham-Péndé.

L’événement, organisé par Caritas Centrafrique, se tient jusqu’au dimanche 25 janvier 2025, offrant une vitrine exceptionnelle aux producteurs locaux.