La 28ème Assemblée Régionale Afrique les 23 et 24 juin à Rabat

Le Parlement marocain abrite, les 23 et 24 juin 2022 à Rabat, la 28ème Assemblée Régionale Afrique de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie.L’ordre du jour de cette Assemblée comprend la discussion et l’examen de sujets intéressant la démocratie, la Zone de libre-échange de l’Afrique (ZLECAF), la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale, l’implication effective des parlementaires de l’Afrique francophone aux questions de l’environnement et du changement climatique, et la situation politique, sociale et sanitaire dans les pays de l’espace francophone d’Afrique, indique un communiqué de la Chambre des représentants du Maroc.

Les participants examineront également le rapport d’activités de l’assemblée régionale, et la réorganisation des postes de responsabilité de la région Afrique dans les instances de l’APF en prélude à la 47e Session de Kigali (Juillet 2022).

L’Assemblée parlementaire de la Francophonie a été créée en mai 1967 au Luxembourg, en tant que forum de discussion, de présentation de propositions, et d’échange d’informations et d’expériences, et comprend plusieurs sections réparties sur les cinq continents.

Le Parlement marocain a rejoint l’Assemblée parlementaire de la francophonie en 1979, et abrité les travaux de certaines Assemblées régionales Afrique (19ème en 2011, 25ème en 2017, et 27ème en 2019).

Le Président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, occupe actuellement le poste de vice-président de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie.