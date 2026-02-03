Affaire Nour Grégaza : la famille d’un policier arrêté réclame la restitution de sa dépouille

Romaric Mokoboulou, l’un des trois policiers interpellés le 15 décembre dernier, à la suite de l’évasion de Nour Grégaza n’aurait plus donné signe de vie depuis son arrestation.

Une vive émotion entoure le sort de Romaric Mokoboulou, l’un des trois policiers interpellés le 15 décembre dernier à Bangui, à la suite de l’évasion de Nour Grégaza. Selon des informations rapportées par sa famille, le policier aurait perdu la vie alors qu’il se trouvait en détention. À ce jour toutefois, aucune confirmation officielle n’a été rendue publique et le corps n’a pas été remis à ses proches.

D’après les témoignages familiaux, Romaric Mokoboulou n’a plus donné signe de vie depuis son arrestation. Sa sœur cadette, Nanette Mokoboulou, affirme avoir été informée du décès de son frère sans qu’aucune notification formelle ni explication circonstanciée ne leur soit fournie par les autorités compétentes.

Face à cette situation, la famille du policier lance un appel pressant aux autorités afin que toute la lumière soit faite sur les circonstances de sa disparition présumée. Elle réclame notamment la restitution de la dépouille, condition indispensable, selon elle, pour faire le deuil et organiser des obsèques dignes, conformément aux traditions et aux droits humains fondamentaux.

Cette affaire relance le débat sur les conditions de détention et le respect des procédures légales dans le cadre des enquêtes sensibles liées à la sécurité nationale. En attendant une communication officielle, la famille de Romaric Mokoboulou espère des réponses claires, transparentes et rapides, afin que justice et vérité prévalent.