RCA-enlèvement de l’homme d’affaires Issa Manou : l’ancien premier ministre Simplice Mathieu SARANDJI se prononce

L’homme d’affaire et collecteur des diamants, monsieur Issa Manou est porté disparu depuis le 20 janvier alors qu’il devrait rencontrer, selon ses proches, l’ancien Premier ministre Simplice Mathieu SARANDJI, secrétaire exécutif du parti au pouvoir, le mouvement des cœurs unis (MCU). Pour Monsieur Simplice Mathieu SARANDJI, il n’a jamais rencontré le disparu, et n’avait même pas un rendez-vous avec lui.

« Je tiens à lever cette équivoque… Je ne le connais pas du tout. Je peux le dire, avec la main sur le cœur, que je ne le connais pas du tout. Si c’est un compatriote, il fait assurément partie de ceux qui souhaitent me rencontrer. Mais nous n’avons pas eu l’occasion de nous rencontrer comme il l’avait souhaité. Il n’est pas le premier usager de notre quartier général ici qui sollicite une audience pour me voir. Nombre de nos compatriotes qui souhaite me rencontrer, quand ils viennent, je les reçois à leur demande, ça peut aussi être à ma demande. Il y’en a qui viennent à leur demande, mais je n’ai pas l’occasion de les recevoir pour autant.

Ce Monsieur, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, je ne sais pas là où il habite, il ne sait non plus là où j’habite, il est venu me voir, je ne l’ai pas reçu. Ce nom me le dit rien. Le protocole ne me l’a pas introduit. Ce qui sait passer en dehors du siège du MCU où je travaille, ne m’engage pas du tout, et n’engage non plus le parti », a réagit l’ancien Premier ministre Simplice Mathieu SARANDJI.

Or, selon le conducteur de l’homme d’affaires Issa Manou, ce dernier a bel et bien été enlevé dans la salle d’audience au siège du parti MCU par deux hommes en tenue. On ne peut pas imaginer des inconnus s’introduire au siège du parti enlevé quelqu’un au grand jour.

Cette affaire pourrait devenir un sérieux handicap pour l’ancien Premier ministre et son patron Faustin Archange TOUADERA.