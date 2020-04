RCA-Covid19 : les mesures barrières de moins en moins appliquées

Un relâchement dans l’observation des mesures barrières contre le coronavirus se font constaté en République centrafricaine, alors que le pays a atteint lundi la barre des 50 cas confirmés.

Dimanche dernier, presque tous les bistrots ont rouvert leurs portes et de nombreux clients s’y sont agglutinés dans la capitale Bangui, et les rassemblements ont repris de plus belle.

De nombreux fidèles ont repris le chemin des lieux de culte, un phénomène pourtant dénoncé par le gouvernement et des leaders religieux.

Aux frontières nationales, selon des sources locales, des passagers en provenance du Cameroun et autres pays voisins font des détours pour échapper aux contrôles, ce qui fait que plusieurs cas importés ont été détectés ces derniers jours par les autorités sanitaires centrafricaines.

A ce jour, la RCA a signalé un total de 50 cas confirmés de COVID-19, dont neuf cas déclarés ce lundi. Il s’agit de huit cas importés et d’un cas de contamination locale.

Pour renforcer la lutte contre le coronavirus, le gouvernement centrafricain a déclaré ce lundi la prorogation d’un mois renouvelable de certaines mesures barrières, notamment la fermeture de l’aéroport de Bangui et la distanciation sociale dans les moyens de transports publics.

Aux niveaux des frontières, le gouvernement centrafricain a exigé de tous les passagers en provenance du Cameroun voisin un test obligatoire du coronavirus. La navigation sur le cours de l’Oubangui, principal cours d’eau servant de longue frontière avec la République démocratique du Congo (RDC), est également suspendue.