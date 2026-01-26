RCA-Bossangoa : l’AFJC lance un projet de lutte contre les violences faites aux femmes

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet Maïngo, dont un volet spécifique est dédié à la prévention et à la réduction des exploitations et abus sexuels (EAS), du harcèlement sexuel ainsi que des violences basées sur le genre (VBG).

À Bossangoa, dans la préfecture de l’Ouham, l’Association des Femmes Juristes de Centrafrique (AFJC) a procédé, le 20 janvier dernier, au lancement officiel d’un projet de lutte contre les violences à l’égard des femmes.

Le lancement de ce projet fait suite à plusieurs enquêtes menées dans la région, lesquelles ont mis en évidence de nombreux cas de violences subies par les femmes et les filles. Ces violences, souvent passées sous silence, prennent diverses formes et constituent un frein majeur à l’épanouissement et à la participation pleine et entière des femmes à la vie sociale et économique.

Selon Prestige Diana Bindayen, responsable VBG au sein du projet Maïngo, cette initiative vise avant tout à renforcer la protection des femmes, à promouvoir leurs droits et à favoriser un changement durable des comportements au sein des communautés. « Il s’agit de sensibiliser les populations, d’accompagner les victimes et de travailler avec les leaders locaux afin de prévenir ces violences et d’y apporter des réponses adaptées », a-t-elle souligné.

Le projet prévoit notamment des actions de sensibilisation communautaire, le renforcement des mécanismes de signalement, ainsi que l’assistance juridique et psychosociale aux survivantes de violences. Il ambitionne également de mobiliser les autorités locales et les acteurs communautaires pour une prise en charge efficace des cas signalés.

À travers ce projet, l’AFJC réaffirme son engagement en faveur de la défense des droits des femmes et de la lutte contre toutes les formes de violences basées sur le genre.