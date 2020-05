Divers sujets sur la Covid-19 à la Une des quotidiens sénégalais

Les quotidiens sénégalais parvenus, ce lundi à APA, traitent de divers sujets en lien avec la pandémie de coronavirus, notamment le refus des magistrats de reprendre les audiences dans les tribunaux.« L’UMS refuse le test », barre à sa Une Le Quotidien qui souligne que « Dans la fièvre de la levée des mesures restrictives décidées par le chef de l’Etat, nonobstant le rythme encore élevé de la propagation, le ministère de la Justice avait demandé la reprise des audiences au niveau des Cours et tribunaux. Cette décision ne semble pas trop emballer l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) qui veut préserver la sécurité sanitaire de ses membres ».

Dans la perspective de la reprise prochaine des audiences publiques des Cours et tribunaux, le bureau de l’Ums estime que « (…) même s’il a conscience qu’il faut assurer la continuité du service public de la justice, le bureau exhorte les chefs de juridiction à privilégier aussi bien la sécurité du personnel que des justiciables, et de veiller à ce que les conditions d’une bonne reprise soient réunies avant le redémarrage des audiences », ajoute le journal.

Sous le titre « Grogne dans la magistrature », L’AS informe que « Des magistrats râlent dans les chaumières pour exiger la tenue du Conseil supérieur de la magistrature (CMS) pour faire remplacer le premier président de la Cour suprême à qui l’on prête l’intention de vouloir obtenir un nouveau bail, mais aussi pour donner un coup de pouce à des carrières mises entre parenthèses depuis quelques années ».

« En attendant cette réunion que préside le chef de l’Etat, +L’AS+ a appris que 16 magistrats sont en lice, mais les noms de Cheikh Tidiane Coulibaly et Demba Kandji sont ceux qui raisonnent le plus dans les dédales de la justice pour succéder à l’indéboulonnable Mamadou Badio Camara », poursuit le quotidien.

Abordant la question de la lutte contre la Covid-19, le journal EnQuête revient sur ce qu’il qualifie de « légende et préjugés injustifiés » dans la recherche d’un vaccin contre cette pandémie et arbore ce titre : « Vaccin chahuté ».

« Pendant que beaucoup de pays développés s’emploient à trouver un vaccin contre le nouveau coronavirus, au moment où de nombreuses organisations et personnalités internationales prônent la gratuité de ces vaccins pour l’exclusion des pays les moins nantis de l’accès à ces futurs +remèdes+ le débat, en Afrique, tourne essentiellement autour d’un refus systématique de ces initiatives », écrivent nos confrères.

« Il a suffi d’un tweet du Président (Macky) Sall pour mettre le feu aux poudres entre pro et anti vaccin Covid-19 », précise EnQuête.

Le quotidien Vox Populi revient pour sa part sur les mesures prises par le gouvernement du Sénégal pour enrayer la propagation du virus et donne la parole à Docteur Thior qui « casse le code Corona ».

Dans les colonnes du quotidien, M. Thior « (…) persiste à dire que le Sénégal doit laisser le virus du corona circuler. Pour lui, le confinement ne sert à rien et il faut lever l’interdiction de circuler entre les régions. (…) L’expert en santé publique (…) affirme même que la Covid-19 n’est pas si contagieuse qu’on le prétend ».

Le quotidien national Le Soleil se projettent quant à lui sur l’après-coronavirus et informe qu’« Un Pse post-Covid-19 (est) en gestation » et qu’il va « miser davantage sur les forces endogènes ».

Mais en attendant, L’Observateur se fait l’écho des alertes du Pam, de la FAO et de l’Unicef sur la faim qui guette certaines localités à cause du coronavirus et donne la parole à Jean-Pierre Senghor du Conseil national de la sécurité alimentaire qui déclare : « 529 625 ménages risquent de basculer en insécurité alimentaire ».

Les quotidiens sénégalais pleurent par ailleurs la disparition de la cantatrice Ndèye Seck Signature. Pour EnQuête, « La culture perd une +généreuse bienfaitrice+ ». Le Quotidien, pour rendre hommage à la défunte, republie un entretien qu’elle lui avait accordé en 2016. Elle « s’était confiée sur son art, son absence de la scène et ses projets. Mais surtout… sur son morceau fétiche +Signature+ qui ne finira jamais de marquer le monde artistique », relate le journal.