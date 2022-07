Un nouveau commandant adjoint de la Force de la MINUSCA en RCA

Arrivé en République centrafricaine (RCA) le 9 juillet 2022, le nouveau commandant adjoint de la Force de la MINUSCA, le Général de Division Pedro Miguel Alves Gonçalves Soares, de nationalité portugaise a immédiatement pris fonction.

Il succède au Général de division Paulo Emanuel Maia Pereira (également du Portugal), qui a achevé sa mission le 30 avril 2022.

Après un accueil, qu’il trouve « extrêmement sympathique et organisé par des professionnels », il estime que l’opportunité d’avoir rencontré, très rapidement, le leadership de la mission, lui a permis « d’avoir immédiatement une vision globale » et a facilité son intégration en tant que commandant adjoint de la Force.

Pour lui, l’objectif de sa mission est clair. Il est en RCA pour « soutenir le commandant de la Force qui dirige toutes les Forces pour mener des opérations conformément aux règles d’engagement établies et afin de remplir le mandat de l’ONU pour la RCA ». Il compte néanmoins ajouter de la valeur avec son expérience et contribuer à la préservation des troupes ainsi qu’à la liberté et à la sécurité du peuple centrafricain.

En effet, le général portugais est né à Catumbela, en Angola, et a, au cours de sa carrière, acquis une grande expérience. Il a suivi des cours d’état-major général de l’armée, de commandos, de patrouilles de reconnaissance à longue portée, des cours de Ranger et d’Airborne de l’armée américaine. Tout au long de sa carrière, il a servi dans plusieurs unités, départements et structures de l’armée portugaise et de l’état-major général des Forces armées portugaises, alternant toujours entre les unités opérationnelles et les affectations aux structures ou à la direction supérieure de l’armée. Récemment, il a servi au quartier général ACO de l’OTAN – SHAPE, à Mons (en Belgique), dans la zone des opérations, et a été le commandant de la brigade de réaction rapide portugaise.

Il a effectué cinq déploiements opérationnels, au Mozambique et en Angola pour former des commandos et des Forces spéciales, au Timor oriental dans le cadre d’une mission de maintien de paix de l’ONU et deux fois en Afghanistan.

Il espère pour soutenir la Hiérarchie de la Force de la MINUSCA pour toujours décider de la manière la plus éclairée et contribuer à garantir que toutes les Forces opèrent sous le strict respect du mandat de l’ONU.

Le général de Division Pedro Miguel Alves Gonçalves Soares veut « avoir l’opportunité de mieux connaître la culture centrafricaine, assurer la sécurité de la population et simultanément contribuer à consolider l’image exceptionnelle des Casques bleus. »

