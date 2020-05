RCA : le stade Barthélémy Boganda de Bangui pas conforme

Dans un courrier adressé à la fédération locale, la CAF indique de nombreux travaux à réaliser sur l’enceinte.

La CAF (Confédération africaine de football) avait prévenu depuis quelques semaines. Tout comme le Zimbabwe, la Centrafrique devra disputer ses futurs matchs internationaux sur terrain neutre.

En cause, la non conformité du stade Barthélémy Boganda de Bangui. Dans un courrier adressé à la fédération locale, la CAF indique de nombreux travaux à réaliser sur l’enceinte. Ils concernent l’aire de jeu, le coté médical, les zones réservées aux spectateurs, les VVIP, VIP, la zone d’accueil, les zones réservées aux médias, le domaine de la télévision et le site d’entrainement.

« On peut travailler collectif pour relever le défi. Il y a une nécessité qui s’impose. Il faut réhabiliter le complexe Bathelemy Boganda. Nous allons très vite discuter avec les différents acteurs », a réagi Lionel régis Dounda, ministre des Sports.

Par ailleurs, la Centrafrique peut encore profiter de ces périodes de suspension d’activités sportives pour se conformer aux normes internationales.