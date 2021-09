RCA : l’ambassadeur du Tchad en visite chez le président de l’Assemblée Nationale

L’honorable Simplice Mathieu Sarandji, a reçu en tête-à-tête lundi 20 septembre 2021, Noh Tamour Aldjideye.

En visite de courtoisie, le diplomate tchadien et le numéro 1 du Parlement centrafricain ont mis à profit cette rencontre pour exalter les liens séculaires d’amitié et de fraternité qui unissent les deux pays avant de faire le tour des questions sécuritaires.

L’Ambassadeur Noh Tamour Aldjideye devant la presse parlementaire : « C’est une visite de courtoisie en tant que frère, voisin de la Centrafrique. J’ai toujours sollicité de rencontrer toutes les autorités de la République. Je suis venu il y a deux ans ici, je suis aussi passé par l’Assemblée Nationale en ce temps, c’était l’ancien Président de l’Assemblée Nationale, Laurent Ngon-Baba».

Aussi, Monsieur Noh Tamour Aldjideye en ajoute ceci : « Nous avons toujours discuté des relations très séculaires qui sont entre le Tchad et la RCA. Nous-même, on a toujours dit que la Centrafrique n’est pas seulement un pays géographiquement voisin mais, nous sommes liés aussi par l’histoire, la culture et beaucoup plus par le sang », avant de renchérir : « Beaucoup de Centrafricains sont d’origine Tchadienne et beaucoup des Tchadiens sont d’origine Centrafricaine. Cela, on ne peut jamais le renier. C’est pourquoi, tout ce qui se passe en Centrafrique nous intéresse beaucoup, parce que c’est notre flanc et, on doit protéger la Centrafrique et c’est notre politique ».

« On a discuté un peu de tous les sujets et la sécurité elle, est au centre. Sans la sécurité, on ne peut jamais parler d’une bonne collaboration entre le Tchad et la Centrafrique », a-t-il conclu.