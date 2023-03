One Forest Summit : Faustin Archange Touadéra annoncé à Libreville

Le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra attendu au Gabon One Forest Summit, consacré aux enjeux forestiers et à la préservation des forêts tropicales. L’évènement prévu du 1er au 2 mars.

Le président de la RCA et ses pairs, Emmanuel Macron (France), Teodoro Obiang Nguema (Guinée équatoriale), Mahamat Idriss Déby, Faustin, Archange Touadéra de la RCA; Denis Sassou-Nguesso du Congo et Macky Sall sont entre autres les présidents attendus pour cet évènement. Sont également attendus au One Forest Summit, les chefs de gouvernements, des dirigeants d’organisations internationales, des institutions financières, des représentants du secteur privé, des ONG internationales, des think tanks et des centres de recherche, des organisations de populations autochtones et la société civile.

Il s’agit d’un événement qui met en valeur la contribution, majeure, des forêts du Bassin du Congo-Ogooué dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Ce sera également l’occasion de mettre en place des accords ambitieux pour le climat et la préservation de la biodiversité.

« Ce sommet sera l’opportunité de faire progresser et renouveler notre ambition collective concernant la préservation et la gestion durable des forêts, qui sont essentielles pour relever les défis mondiaux interdépendants, au premier plan desquels le changement climatique et la perte de biodiversité. La promotion d’une solidarité Nord-Sud, centrale pour la protection de ces réserves vitales, sera également un élément clé. », peut-on lire sur le site des organisateurs, Oneplanetsummit.fr.