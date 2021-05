Modèle de développement au Maroc: Présentation du rapport général

Le président de la Commission spéciale sur le modèle de Développement (CSMD), Chakib Benmoussa a présenté au Roi Mohammed VI, ce mardi à Fès, le rapport général sur le modèle de développement, rapporte un communiqué du Cabinet royal.La commission, qui a élaboré ce rapport selon une approche « multidimensionnelle », pu « explorer les nouveaux enjeux et inflexions induits par la pandémie Covid-19, dans une multitude de domaines stratégiques comme la santé, l’agriculture et la sécurité alimentaire, l’énergie, le développement industriel et touristique », souligne-t-on.

« La rénovation du modèle de développement constitue une nouvelle étape dans la consolidation du projet de société conduit par le Souverain. Elle est également appelée à renforcer l’attachement aux valeurs de citoyenneté positive et active, aussi bien que le sentiment d’appartenance à une nation et l’affirmation de la personnalité historique et culturelle marocaine, riche de son histoire millénaire, de sa tradition d’ouverture et de ses composantes multiples », ajoute la même source.

En cette circonstance, le Souverain marocain a appelé à l’interaction avec le résultat de ce travail et à sa mise au service du développement du pays et du bien-être des citoyens.

Aussi, le Roi a-t-il ordonné la publication du rapport de la CSMD et demandé à la Commission de mener une vaste opération de restitution et d’explication de ses conclusions et recommandations auprès des citoyens et des différents acteurs à travers toutes les régions du Royaume.

Par ailleurs, le gouvernement et les différents acteurs et institutions sont invités, chacun dans son domaine de compétence, à participer et contribuer activement à la mise en œuvre des recommandations pertinentes de ce rapport, afin de servir la nouvelle ambition et le nouveau cap de développement, à la hauteur des attentes du Roi et du peuple marocain, ajoute-t-on.

A cet égard, la proposition novatrice de la CSMD visant à traduire les éléments stratégiques du nouveau modèle dans un « Pacte national pour le Développement », mérite d’être retenue et mise en œuvre dans un esprit constructif et consensuel, avec un sens élevé des responsabilités et de l’intérêt général, en tant que référentiel commun de toutes les forces vives dans leur diversité, selon la même source.

Intitulé « le Nouveau Modèle de Développement, libérer les énergies et restaurer la Confiance pour accélérer la marche vers le progrès et la prospérité pour tous », le rapport s’articule autour de trois parties.

La première aborde le Maroc d’aujourd’hui et le monde à venir, la seconde présente le nouveau modèle proposé par la Commission et la troisième suggère des leviers de changements pour y parvenir.

Le rapport général de la Commission est accompagné de trois annexes qui viennent compléter la compréhension du nouveau modèle de développement et de son élaboration à travers : une synthèse des écoutes et des contributions qui ont alimenté la démarche de co-construction de la CSMD, qui détaille l’approche participative adoptée pour l’élaboration du nouveau modèle de développement et restitue la richesse des échanges avec les citoyens et les institutions ;

Un recueil des notes thématiques, projets et paris d’avenir relevant du nouveau modèle de développement, de ses axes stratégiques de transformation et de ses leviers de changement et une liste des auditions, contributions, activités et bibliographie qui ont enrichi les travaux de la CSMD.