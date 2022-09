Les Terminaux Du Bassin Du Congo Accompagnent La Lutte contre Les Cancers

Du 22 au 27 août 2022, les Terminaux du Bassin du Congo, TBC filiale de Bolloré Ports, se sont

associés au collectif Lobiko et à l’association Nevy Itoua pour sensibiliser plus de 300 femmes atteintes

de cancers du sein, de l’utérus ou du sang en vue de renforcer leur immunité et prévenir toutes formes

de complications.Des ateliers culinaires spécifiques à ces pathologies aux sensibilisations par les médecins, les participants ont pu bénéficier de l’expertise des autres femmes pour choisir désormais les mets et ingrédients qui peuvent les prémunir et les fortifier. Elles ont été encouragées à veiller au contenu de leurs assiettes pour s’éviter des factures de santé importantes.« L’éducation nutritionnelle par des ateliers culinaires est un moyen efficace pour lutter contre les cancers et prévenir toutes formes de complications. Car la santé est dans l’assiette » soutient Basilia YOKA TCHIMBEMBE, Présidente de l’association Lobiko.« Sensibiliser les personnes atteintes de cancer pour augmenter leur espérance de vie par une thérapie simple est le meilleur à leur offrir. C’est notre façon de les accompagner dans ce combat » précise Dzema AYESSA-NDINGA, Directeur Général adjoint des Terminaux du Bassin du Congo.Au Congo, selon le professeur Judith NSONDE MALANDA, directrice du Programme national de lutte contre le cancer (PNLCC), près de 1 600 personnes meurent de cancers tous les ans. Cependant les cas de guérison sont également en hausse. Au-delà de la prise en charge des malades, les actions deprévention et sensibilisation ont fortement contribué à ce résultat.À propos de Bolloré Ports.

