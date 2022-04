Le Maroc souligne la nécessité de s’abstenir de tout ce qui pourrait aggraver la situation dans les territoires palestiniens

Le Maroc a souligné la nécessité de s’abstenir de tout ce qui pourrait aggraver la situation dans les territoires palestiniens et les conséquences qui pourraient entraîner la région vers plus de tension, a affirmé, jeudi à Amman, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.L’intensification des pratiques honteuses et illégales à Al-Qods Al-Sharif et dans la mosquée Al-Aqsa est due à la propagation de discours de haine malveillants par des individus et des groupes extrémistes qui prétendent avoir le droit à la mosquée bénie et au mur du Bouraq, bien qu’ils font purement partie du patrimoine islamique, selon la décision de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) du 18 octobre 2016, a souligné le ministre marocain, qui intervenait lors de la réunion d’urgence du Comité ministériel arabe chargé de l’action internationale face aux politiques et mesures israéliennes illégales à Al-Qods occupée.

A cet égard, il a relevé que ce qui se passe à Al-Qods Al-Sharif et dans la mosquée Al-Aqsa est le résultat inévitable de pratiques provocatrices systématiques qui se poursuivent tout au long de l’année et s’intensifient avec l’avènement du mois de Ramadan.

Cette réunion d’urgence intervient alors que la cause palestinienne et Jérusalem en particulier, éprouvent des circonstances difficiles en raison des incursions et des graves attaques dont Al-Haram Al-Qodsi et la sainte mosquée Al-Aqsa sont témoins, et qui ont conduit à terroriser les fidèles en blessant et arrêtant des centaines d’entre eux, a-t-il dit.

Le ministre a souligné que la violation du statut juridique dans la ville d’Al-Qods et Al-Haram Al-Qodsi et les tentatives de légiférer la division temporelle et spatiale de la mosquée Al-Aqsa et de consacrer cette situation dans la réalité quotidienne sont inacceptables et doivent être arrêtées au service de la paix et de la stabilité.

Il a insisté que la poursuite des actes contraires au droit international et à la légitimité internationale dans les territoires palestiniens occupés, y compris dans la ville d’Al-Qods Al-Sharif, creuse encore le fossé entre les parties palestinienne et israélienne, compromet les mesures de confiance, constitue une provocation manifeste envers tous les Arabes et Musulmans et attise les tensions extrémistes qui poussent à l’escalade et à plus de violence dans toute la région.