Le Maroc pour une approche multidimensionnelle de paix, de sécurité et de développement en Afrique

Le Maroc a réitéré devant le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) à Addis-Abeba, l’importance de l’approche multidimensionnelle de paix, sécurité et développement dans l’accompagnement des pays africains en transition politiqueL’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, qui intervenait lors de la réunion du CPS de l’UA consacrée à l’examen du processus de la transition politique au Burkina faso, au Tchad, en Guinée, au Mali et au Soudan, a souligné l’impératif d’une approche multidimensionnelle axée sur le nexus paix, sécurité et développement tout en tenant compte du grand nombre de la population de ces pays frères et l’impact sur leurs conditions de vie notamment les jeunes qui en constituent le quart.

Le diplomate qui conduit la délégation marocaine, a souligné la nécessité d’explorer les meilleurs voies et moyens pour accompagner ces pays amis et frères dans leur processus de transition politique tout en leur assurant l’aide nécessaire susceptibles de leur garantir la paix et la sécurité et leur développement.

A cet égard, la délégation marocaine a suggéré l’établissement d’un diagnostic exhaustif pour déterminer la réalité politique, social et économique sur le terrain susceptible de permettre l’adoption d’une approche opérationnelle orientée vers l’action.

La délégation marocaine a également appelé à l’implication des autres départements de la Commission de l’Union africaine chargés des secteurs de la santé, de l’infrastructure et de l’éducation pour aider ces pays sur le plan socio-économique et leur assurer une transition politique solide et durable.