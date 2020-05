L’Afrique du Sud va assouplir le confinement en juin

L’Afrique du Sud, qui en est à sa septième semaine de confinement à cause de la pandémie de coronavirus qui a tué 219 personnes dans le pays, devrait passer à l’assouplissement des restrictions en juin, a déclaré le président Cyril Ramaphosa.Le président, s’exprimait mercredi soir lors d’une allocution télévisée pour informer la nation depuis que son gouvernement, a annoncé que le confinement en vigueur depuis le 27 mars, a été allégé du niveau 5 au niveau 4 il y a deux semaines, permettant ainsi à 1,5 million de travailleurs des secteurs minier et agricole de retourner au travail, tandis que le reste de la population restait chez elle conformément à la réglementation.

Le président a déclaré qu’il espérait que la plupart du pays passerait au niveau 3 en juin, en assouplissant davantage les restrictions dans le cadre des efforts du gouvernement pour contenir la Covid-19 qui a éclaté dans le pays au cours de la première semaine de mars.

« Sans le confinement, le nombre d’infections au coronavirus aurait augmenté de façon incontrôlable. Nos installations sanitaires auraient été débordées et des milliers de Sud-Africains de plus seraient morts », a déclaré M. Ramaphosa.

Il a été démontré, ajoute-t-il, que le confinement a fourni au pays « un temps précieux pour préparer notre système de santé et nous a aidés à ralentir le taux de transmission de la Covid-19 ».

« Cet avantage vital doit maintenant être maintenu », a déclaré le président.

Il a noté que les 600 millions de dollars US de fonds d’aide temporaire que son gouvernement a alloués le mois dernier aux petites entreprises et aux travailleurs en tant que mesures économiques temporaires seraient disponibles pendant six mois.

« Nous ne ménagerons aucun effort pour garantir que nos citoyens les plus vulnérables soient soutenus et protégés pendant cette période difficile », a-t-il déclaré.

M. Ramaphosa a ajouté qu’il procéderait à des consultations avec les dirigeants des neuf provinces du pays avant de passer au niveau 3 d’assouplissement des restrictions.