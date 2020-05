La Côte d’Ivoire franchit la barre des 2.000 cas de contaminées au Covid-19

Le nombre de cas de contaminés au Covid-19 en Côte d’Ivoire s’est établi vendredi à 2.017, avec 46 nouveaux cas, dont 942 personnes guéries et 24 décès, selon un bilan du ministère de la Santé et de l’hygiène publique.« Le ministère de la Santé et de l’hygiène publique a enregistré ce jour vendredi 15 mai 2020, 46 nouveaux cas de Covid-19 sur 728 échantillons prélevés soit 6,3% de cas positifs, 12 nouveaux guéris et 0 décès », renseigne une note officielle.

Avec ces nouveaux cas d’infection, la Côte d’Ivoire compte à la date du 15 mai, « 2017 cas confirmés dont 942 personnes guéries, 24 décès et 1.051 cas actifs », précise le texte, qui relève le nombre total d’échantillons estimé à 16 668.

Pour freiner la propagation de la pandémie, le ministère rappelle qu’ il est indispensable d’intégrer dans les habitudes quotidiennes les mesures barrières et de porter un masque lors des déplacements, pour se protéger et mettre les autres à l’abris du virus.

Le gouvernement ivoirien, au regard de l’évolution de la maladie, a pris certaines mesures dont l’isolement du Grand Abidjan. Les frontières maritimes, aériennes et terrestres restent toujours fermées dans le pays.

Les rassemblements de personnes, à travers le pays, sont passées de 50 à 200, avec le respect des mesures barrières. Alors que les écoles sont rouvertes à l’intérieur du pays, celles du Grand Abidjan reprennent le 25 mai 2020.